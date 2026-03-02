PSG : Luis Enrique n’a pas menti à Dro Fernandez…

Le 26 janvier dernier, le Paris Saint-Germain chipait le jeune Dro Fernandez (18 ans) au FC Barcelone en payant un peu plus cher que le montant de la clause libératoire du jeune Espagnol, à savoir environ 8 M€. Talent prometteur de la Masia, Dro ne s’était pas encore fait un trou au sein de l’équipe première blaugrana, mais son départ prématuré avait provoqué l’ire d’Hansi Flick, agacé de voir un jeune élément céder aussi vite aux sirènes parisiennes. Quelques jours plus tard, l’Allemand était redescendu, mais affichait toujours sa déception. « J’ai changé d’avis. Je ne veux rien dire à ce sujet. J’adore Dro, mais je suis évidemment déçu. Il le sait aussi, mais je l’adore. Il aurait eu un grand avenir ici. Il a pris une autre décision, que je dois respecter, c’est le football »

Luis Enrique ne le presse pas

Côté parisien, on se félicitait d’avoir enrôlé une pépite en devenir du Barça à un prix défiant toute concurrence. En clair, si Dro perce au PSG, ce sera une excellente affaire puisqu’il n’aura quasiment rien coûté. Même constat financier s’il échoue. Luis Enrique ne veut bien entendu pas voir son compatriote échouer, mais l’entraîneur des Rouge et Bleu a été très clair. Il souhaitait pouvoir compter rapidement sur sa recrue hivernale, mais sans le presser. « Dro est un joueur de grande qualité, un profil différent. On l’a signé pour quatre, cinq années, pas pour quelques matches. C’est un jeune joueur, il faut suivre son évolution. Je suis content de sa mentalité, mais il n’y a pas de précipitation », déclarait l’ancien patron de la Roja juste avant le Classique rempoté face à l’OM (5-0).

Depuis, Dro a découvert la Ligue 1 face à l’OM (entré à un quart d’heure du terme), avant d’enchaîner trois autres matches et de connaître sa deuxième titularisation face au Havre. Une première en Normandie qui aurait pu être ponctuée par son premier but sous ses nouvelles couleurs si Achraf Hakimi n’avait pas été hors-jeu sur l’action. À l’aise techniquement, le jeune Espagnol doit toutefois s’étoffer physiquement. À l’issue du match à Metz, l’intéressé avait d’ailleurs reconnu qu’il ne s’attendait pas à ça en arrivant en France. « Je m’attendais à un niveau plus faible en Ligue 1. À chaque fois, on joue contre des rivaux durs et costauds. Il faut travailler pour réussir. »

Il a déjà plus joué au PSG qu’en six mois au Barça

Si la patience reste de mise pour le néo Parisien, Luis Enrique l’a de nouveau couvert d’éloges samedi soir, après la victoire parisienne en terres havraises. «On est très contents qu’il soit ici. Il a une qualité différente, c’est un joueur très différent. C’est un type de joueur que les entraîneurs qui aiment très bien jouer au football aiment avoir, pour sa capacité à jouer en relation avec ses coéquipiers. Et il a une qualité individuelle de très haut niveau. Mais il n’a que 18 ans et c’est normal d’avoir des problèmes, surtout dans une Ligue très physique comme la Ligue 1. Quand il est arrivé, il a dit que tout le monde pensait que la Ligue 1 était très facile mais une fois dedans, on se rend compte que ce n’est pas le cas. Mais je suis très content, il fait des choses intéressantes d’un point de vue personnel, mais aussi pour l’équipe. Il a bien joué, il a aidé l’équipe aujourd’hui (samedi, ndlr)»

Les débuts en Ligue 1 de Dro Fernandez ne passent inaperçus en Espagne, et plus particulièrement à Barcelone. Aucune enflammade, mais un constat lucide : « Luis Enrique n’a pas menti à Dro », titre par exemple Sport. Le journal catalan rappelle que Dro a quitté le Barça de Flick parce qu’il ne jouait pas beaucoup et concède que Luis Enrique tient, pour le moment ses promesses. Pour preuve, le natif de Nigran comptait 5 apparitions (1 passe décisive) et 148 minutes de jeu avec le Barça. Le milieu de terrain compte autant d’apparitions sous le maillot parisien, mais avec un peu plus de minutes au compteur (161). Sauf qu’à Paris, Dro Fernandez n’a mis qu’un peu plus d’un mois pour avoir un tel temps de jeu, alors qu’en Catalogne, il a joué cinq fois en presque six mois. Cela ne garantit pas à l’avenir le succès de Dro Fernandez au PSG, mais l’Espagnol peut être satisfait : Luis Enrique ne lui a pas menti sur ses intentions.