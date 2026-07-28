OL : les premiers mots de Loïs Openda

Nouveau joueur de l’Olympique Lyonnais où il arrive sous la forme d’un prêt payant de 3,5 millions d’euros en provenance de la Juventus, Loïs Openda (26 ans) va essayer de se relancer après une saison galère en Italie (2 buts en 34 matches). L’ancien Lensois débarque au sein d’une équipe rhodanienne ambitieuse qui disputera mardi prochain le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague.

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Loïs Openda a exprimé quelques mots sur son arrivée chez les Gones : « j’ai eu beaucoup de bons échos sur le club et la ville. J’ai énormément échangé avec le coach qui m’a expliqué sa philosophie de jeu et la manière dont il voulait m’utiliser. On était assez impatient tous les deux. J’ai aussi beaucoup parlé avec les joueurs belges de l’équipe et j’ai hâte de voir notre connexion sur le terrain. Je suis un amoureux du foot qui a envie de vite rejouer, de faire plaisir aux supporters et surtout de gagner. »