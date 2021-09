Mino rejoint l'AS Monaco

Particulièrement actif sur le mercato estival au niveau de son équipe de football tant au niveau des départs que des arrivées, l'AS Monaco s'est aussi distingué sur le marché des transferts... en Esports ce mercredi 8 septembre 2021.

La section Esports du club de la Principauté vient de frapper fort en s'offrant les services de Mino, leader de la scène FIFA française et membre de l'Équipe de France. «Dix-septième aux Global Series 2021 sur Xbox One et deuxième joueur français au classement de ce circuit majeur sur le plan international, Mino se distingue par une régularité au plus haut niveau qui lui a permis de disputer les plus grandes compétitions ces dernières années. Il représentera cette saison l’AS Monaco Esports en eLigue1 et lors des prochaines Global Series en compagnie d’un coéquipier dont le nom sera annoncé prochainement», peut-on lire sur le site officiel de l'ASM.

Mino, qui fait partie des 50 personnalités qui font l'esport cette année, ne cachait pas sa satisfaction de rejoindre un club aussi prestigieux que l'AS Monaco Esports. «Je suis heureux et fier de rejoindre l’AS Monaco Esports. Le projet est très excitant. J’ai hâte de démarrer mon aventure monégasque et je vais donner le maximum aux côtés de mes nouveaux coéquipiers et avec le coach ID Kun. Merci au Club de m’avoir fait confiance. Daghe Munegu.» À lui de jouer maintenant.