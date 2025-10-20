Menu Rechercher
Real Madrid : le nouveau record de Kylian Mbappé

Par André Martins
1 min.
Kylian Mbappé, buteur avec le Real Madrid @Maxppp
Getafe 0-1 Real Madrid

Kylian Mbappé continue de marcher sur l’eau en ce début de saison avec le Real Madrid. Auteur du but victorieux face à Getafe (1-0) dimanche, l’attaquant français totalise désormais 10 buts après seulement 9 journées de Liga. Parfaitement lancé par Arda Güler, le capitaine des Bleus a conclu d’un bel enchaînement pour offrir trois points aux siens et permettre au Real de reprendre la tête du championnat. Il devient ainsi le premier joueur madrilène à atteindre cette barre aussi rapidement depuis Cristiano Ronaldo en 2014-2015… qui en comptait 17 à ce stade. Cette année-là, le Portugais avait terminé la saison avec 48 buts en Liga, un total encore bien supérieur à celui que peut espérer Mbappé aujourd’hui.

Au-delà de ses statistiques en Liga, Mbappé enchaîne les performances de haut niveau. Il a marqué lors de ses onze derniers matchs, toutes compétitions confondues, que ce soit avec le Real Madrid ou l’équipe de France. Seul Majorque, fin août, a réussi à ne pas encaisser de but de l’ancien Parisien cette saison. S’il maintient ce rythme, Kylian Mbappé pourrait finir par se rapprocher des standards fixés par Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi à leur apogée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
