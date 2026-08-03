Pourquoi ce mercato est encore plus important que d’habitude pour le FC Barcelone

Il reste un mois de mercato, et le FC Barcelone a encore des dossiers chauds à gérer. Si le club avait frappé fort et vite, recrutant Anthony Gordon avant le début de la Coupe du Monde 2026, puis faisant signer Karim Adeyemi plus tard, force est de constater que les Blaugranas prennent du retard. Effectivement, le dossier du numéro 9 n’avance pas, et c’est même très mal embarqué pour Julián Álvarez. Encore plus inquiétant quand on sait qu’en plus de Lewandowski, le club catalan pourrait aussi perdre Ferran Torres, convoité par le Paris Saint-Germain. La direction sportive estime, en plus de ça, qu’il n’est pas nécessaire de renforcer le secteur défensif, ce qui est considéré comme assez discutable par l’opinion publique barcelonaise.

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Un mercato qui commence à en inquiéter plus d’un à Barcelone, encore plus quand on voit comment ça bouge du côté de l’ennemi juré, le Real Madrid. Surtout que cet été, le Barça n’a pas le droit à l’erreur. Et ça dépasse le terrain. Effectivement, cet été, le champion d’Espagne est de retour à la règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga, ce qui lui permet de dépenser avec un peu plus de liberté, et de ne plus avoir de problèmes d’enregistrement, contrairement à ce qui s’est passé ces dernières années. Seulement, l’été prochain, le club va perdre ce privilège, et se retrouvera dans un contexte bien plus compliqué pour recruter. C’est pour cette raison qu’en début de mercato, les médias catalans annonçaient un mercato en fanfare, puisqu’en gros, l’objectif était de faire deux mercatos (2026 et 2027) en un.

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L’été prochain va être plus compliqué

Et pour cause, au cours des prochains mois, le club devra de nouveau quitter provisoirement le Camp Nou et revenir à Montjuïc, le temps que les travaux du troisième anneau puissent être finalisés. Dans un stade avec moins de capacité, moins de ventes de billets VIP, etc., le Barça perdra de l’argent et reviendra dans le rouge pour le fair-play financier de la Liga. Cet été est donc doublement décisif, et ce n’est pas un hasard si le Barça avait aussi sollicité un crédit de 210 millions d’euros, sous forme d’avance sur les droits TV. Les dirigeants barcelonais avaient ainsi prévu un mercato XXL et pour l’instant, on en est assez loin. Certes, l’effectif est jeune, et beaucoup de joueurs ont une belle marge de progression. Mais ne pas recruter correctement cet été peut être un petit suicide sportif, sachant que lors du marché estival 2027, il n’y aura pas possibilité de recruter énormément. Un mauvais mercato cet été condamnerait l’équipe pour deux saisons donc.

Le manque de ventes est pour l’instant aussi problématique pour les Barcelonais, qui ont de grosses dettes à rembourser à plusieurs entités financières, dont Goldman Sachs, avec 50 millions d’euros à verser au groupe pour la saison à venir. De nouveaux crédits pourraient être demandés pour terminer les travaux de l’Espai Barça en septembre, et le club va donc avoir besoin de cash pour faire face aux échéances et aux intérêts. C’est pour cette raison que le Barça se montre peut-être plus gourmand que d’habitude, dans les dossiers Marc Casado ou Roony Bardghji notamment. Mais pour l’instant, ça traîne aussi au niveau des départs, avec 14 petits millions récupérés pour Ansu Fati (Monaco) et Iñaki Peña (Panathinaïkos). Ce mois d’août s’annonce donc ô combien décisif.