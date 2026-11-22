L’Inter Milan a complètement craqué en fin de rencontre dans cette de 12e journée de Serie A. Alors qu’elle semblait avoir fait le plus dur en menant à trois reprises de deux buts, la formation de Cristian Chivu a été accrochée par l’Atalanta (4-4), ce dimanche, au terme d’une rencontre complètement folle. Portés par un Pio Esposito en grande forme, auteur d’un triplé (16e, 32e, 52e), les Nerazzurri ont pourtant longtemps cru tenir leur victoire. Elmas (35e) avait réduit l’écart avant la pause, puis De Ketelaere (72e, 81e) a relancé les Bergamasques après la reprise. Malgré un penalty transformé par Sucic (76e), l’Inter a fini par céder dans les derniers instants sur une nouvelle sanction, cette fois convertie par Kessie (90e+1).

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Un scénario cruel pour les hommes de Chivu, qui manquent une belle occasion de répondre aux succès de leurs concurrents dans la course au titre. Malgré les trois buts de leur jeune attaquant, les Milanais ont affiché de nouvelles fragilités défensives et concédé quatre réalisations. Ce partage des points pourrait coûter cher dans la lutte pour le Scudetto, puisque l’Inter laisse filer des points précieux face à une Atalanta accrocheuse jusqu’au bout. Décidément la Serie A nous gratifie de bien belles affiches depuis le début de saison et la suite de la campagne s’annonce savoureuse.