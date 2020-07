Mercato : bras de fer inévitable entre Sancho et Dortmund ?

La crise sanitaire affecte le marché des transferts, notamment au niveau des prix, baissés par le manque de revenus pour les clubs généré par l'arrêt des championnats. Et cela vient compliquer les négociations dans le dossier Jadon Sancho. Le Borussia Dortmund demande 120 millions d'euros aux grands de Premier League que sont les deux Manchester, Liverpool ou Chelsea. Mais ce sont les Red Devils qui seraient le plus à même d'accueillir l'Anglais aux 17 buts et 16 passes décisives cette saison en Bundesliga.

Problème : ça coince entre les deux directions. Les Mancuniens ne voulant pas mettre plus de 55 millions d'euros dans la transaction pendant que les Allemands ne veulent pas le lâcher pour moins de 100 millions. Sancho devrait donc rester une année de plus en Allemagne, à moins qu'il prenne une décision forte : partir en bras de fer avec Michael Zorc pour rejoindre Old Trafford. Selon le Mirror, le seul moyen pour la pépite anglaise de rejoindre Manchester United serait de faire pression sur son club. S'il veut rejoindre le théâtre des rêves, il devra annoncé clairement cette envie et espérer que les négociations aboutissent. En tout cas, le jeune Anglais est face à l'un des premiers choix importants de sa carrière.