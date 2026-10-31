AC Milan-Inter Milan : les compositions officielles

C’est la rencontre à suivre de cette 10e journée de Serie A: le derby della Madonnina. L’AC Milan et l’Inter croisent le fer dans leur antre commune de San Siro (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45), un temps qui pourrait être bientôt révolu. En effet, les deux clubs ont présenté le projet de nouveau stade, le Generali Stadium. Emménagement prévu pour 2031.

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Encore invaincu la semaine dernière, les Rossoneri veulent repartir de l’avant dans LE match à ne pas rater dans une saison. Pour cela, Ruben Amorim a concocté un 4-4-4-1. Première surprise : la titularisation de Diawara en tant que latéral gauche. Il bénéficie des performances en demi-teinte d’Estupinan et Bartesaghi. Musah sera milieu gauche, Moreira son pendant à droite. On retrouve dans l’entrejeu Modric et Rabiot. Pulisic est en soutien de Ramos. De son côté, Christian Chivu a opté pour un 3-5-2. Josep Martinez est titulaire dans les cages à cause de la blessure de dernière minute de Provedel. Spense est titulaire en tant que piston droit et, de l’autre côté, Carlos Augusto continue d’avoir la confiance du technicien roumain. On sera sur une doublette française en attaque avec Diouf et Thuram.

Les compositions officielles :