Sénégal : le trophée de la CAN 2025 sera bien présenté au Stade de France

Et c’est reparti pour un tour. Hier, la mobilisation des supporters sénégalais ne faiblissait pas, et cela semble se poursuivre ce jeudi. Malgré la décision du jury d’appel de la CAF de retirer le titre de la CAN 2025 aux Lions de la Téranga, l’engouement autour des festivités organisées pour célébrer leur trophée au Stade de France continue. Par ailleurs, comme l’indique RMC Sport, la programmation officielle de cette journée grandiose est belle et bien confirmée. Une grande cérémonie sera organisée à 15h00. Des artistes seront invités, avant la présentation du trophée 45 minutes plus tard, devant environ 60 000 spectateurs. Enfin, les Sénégalais affronteront le Pérou à 17h00.

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Alors que le sujet reste sensible chez certains supporters, une conférence de presse organisée par le Sénégal avait lieu aujourd’hui. « Dans le contexte de la décision rendue par la Confédération Africaine de Football (CAF) relative à la finale de la CAN 2025 et de sa contestation par la Fédération Sénégalaise de Football, le collectif d’avocats représentant la Fédération et ses dirigeants tiendront une conférence de presse. Cette prise de parole permettra de présenter les fondements de la saisine du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ainsi que les suites envisagées » était-il écrit dans le communiqué de la FSF expliquant la situation alarmante. Pour rappel, plusieurs décisions doivent encore être dictées.