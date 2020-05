La Premier League prépare déjà son retour à la compétition

En France, il n'y aura plus de foot cette saison. Mais chez nos voisins européens, on commence clairement à envisager une reprise de façon plus ou moins sérieuse. Le championnat portugais reprendra ainsi dans les semaines à venir, alors que les Espagnols misent sur la mi-juin pour le retour de la Liga. En Allemagne, la Bundesliga attend le feu vert du gouvernement, alors que les joueurs s'entraînent déjà depuis plusieurs semaines. En Italie, les clubs ont déjà voté à l'unanimité pour la reprise de la saison, avec comme objectif le retour du football début juin.

La suite après cette publicité

Et en Angleterre alors ? La tendance est aussi sérieusement à la reprise, et ce même si actuellement, l'Angleterre est le pays le plus touché du Vieux Continent en termes de décès et de nouveaux cas. Le Telegraph dévoile ainsi de nouvelles informations sur le retour du championnat anglais. Tout d'abord, on apprend qu'il n'y aura plus de matchs à la maison ni à l'extérieur, et que les neuf journées restantes (un peu plus même puisque certains clubs ont des matchs en retard) se joueront sur terrain neutre, à huis clos, dans 8 à 10 enceintes qui seront sélectionnées en fonction de différents critères. La situation sanitaire de la région et la distance vis-à-vis de la fanbase des deux clubs opposés seront à prendre en compte comme le souligne le journal, puisque les autorités veulent éviter tout regroupement aux abords des stades.

92 matchs à jouer

Le lieu d'organisation des matchs pourrait même être dévoilé au tout dernier moment, là aussi dans un souci d'éviter des déplacements de supporters. Concrètement, c'est un projet, le Project Restart, qui a été signé dans la journée de vendredi par les 20 clubs du championnat britannique. En plus de cette décision de jouer les 92 rencontres restantes sur terrain neutre, avec le casse-tête logistique qui accompagnera ce choix, la question de la date de reprise a aussi été abordée. Et il y a unanimité autour du vendredi 12 juin, même si là aussi, c'est le gouvernement qui devrait avoir le dernier mot.

On apprend aussi que 40.000 tests seront mis à disposition pour limiter les risques de contamination entre les joueurs et les staffs. Une nouvelle réunion aura lieu jeudi, alors que le gouvernement devrait dévoiler son plan vis-à-vis de la suite du confinement, et d'un éventuel déconfinement. On rappelle que l'UEFA a demandé aux ligues de donner une décision définitive avant le 25 mai prochain. D'ici là, la Premier League devrait être fixée. Mais la tendance est à l'optimisme.