Coupe du Monde 2026 : gros conflit entre la Belgique et le Sporting autour de Zeno Debast

La Belgique devra probablement se passer de Zeno Debast pour son quart de finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne, ce vendredi soir. Le défenseur de 22 ans est au cœur d’un désaccord entre la Fédération belge et le Sporting Portugal. Alors que le staff médical des Diables Rouges et les instances médicales de la FIFA le jugent apte, le club lisboète estime au contraire que son joueur n’est pas encore en état de reprendre la compétition. Une évaluation qui, selon le communiqué des Diables Rouges, ««diffère de celle de (notre) équipe médicale».

La suite après cette publicité

Blessé à une jambe avec le Sporting avant le début du tournoi, Debast n’a rejoint la sélection belge qu’à la fin du mois de juin et n’a toujours pas disputé la moindre minute dans cette Coupe du Monde. Il poursuit actuellement un travail individuel sous la supervision du staff de la RBFA, tandis que des discussions sont en cours entre les deux parties afin de trouver un terrain d’entente sur son état de santé. En l’état, sa présence face à l’Espagne semble fortement compromise.