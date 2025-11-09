National 2 : la folle renaissance de Bordeaux, candidat sérieux à la montée

«Dans le football, tout va très vite.» Aux Girondins de Bordeaux, on ne peut que valider cet adage tant les supporters ont tout connu en peu de temps. Club historique de Ligue 1 il y a encore quelques années, Bordeaux a rapidement sombré jusqu’en quatrième division, en National 2. Depuis, le club au scapulaire, qui a largement disparu du paysage médiatique français, tente de remonter le plus rapidement possible, mais avec la perte du statut professionnel et une restructuration totale sous la houlette de Gérard Lopez, ce n’est pas chose aisée. Après un échec cuisant la saison dernière en N2, le club était très attendu pour sa deuxième année dans le 4e échelon du football français.

La direction bordelaise, qui avait confié la refonte de l’effectif au directeur sportif d’Amiens John Williams (plus de 15 arrivées cet été), avait aussi décidé de reconduire Bruno Irles à la tête de l’équipe. Mais cette fois, pas de faux-semblants : montée obligatoire pour la survie du club. La saison dernière, Bordeaux avait effleuré son rêve du doigt en enchaînant les victoires et en récupérant la première place avant de s’effondrer complètement ensuite. Cette fois, il fallait bien démarrer pour ne pas courir après les équipes en tête. Mais le début de saison bordelais a été un échec cuisant avec 2 petites victoires en 6 rencontres. De quoi sérieusement agacer la direction qui avait décidé de poser un ultimatum à Bruno Irles.

Une confiance retrouvée

L’ancien coach de Troyes était sur la sellette s’il ne parvenait pas à s’imposer contre le Stade Poitevin. Probablement le déclic pour cette équipe bordelaise qui a commencé à dérouler son football et à enchaîner les victoires pour entamer une folle remontée. 3-0 face au Stade Poitevin, 3-0 face à La Roche-sur-Yon, leader de N2, et deux nouveaux succès ensuite face à Chauray (1-0) et donc Locminé ce samedi soir (2-1). Avec cette série de succès (en plus de ceux acquis en Coupe de France), Bordeaux a fait un grand bond au classement et se place désormais sur le podium, à égalité avec le deuxième Angoulême et deux points de moins que La Roche-sur-Yon, toujours en tête.

Mais cette fois, les Girondins semblent bien armés pour lutter pour le titre. Avec une attaque qui tourne plutôt bien emmenée par l’ancien joueur d’Annecy Steve Shamal, ou encore Mathieu Villette et Ludéric Etonde, et une défense solide (2e meilleure défense) incarnée par l’ancien Dunkerquois Driss Trichard, l’ancien Havrais Oualid El Hajjam et Jean Grillot, formé au club, Bordeaux a montré qu’il pouvait croire à une montée en fin de saison. Surtout avec des supporters toujours autant présents au stade. Mais il faudra tenir sur la durée et réussir à enchaîner les séries de victoires comme celle en cours. Car le National 2 est un long parcours semé d’embûches et les Girondins restent toujours l’équipe à battre de par leur statut. Mais avec un wagon de tête qui commence à se dessiner, le club au scapulaire peut rêver. L’année ou jamais ?