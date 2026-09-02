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Le Real Madrid a reçu une offre pour Eduardo Camavinga

Par Dahbia Hattabi
1 min.
camavinga @Maxppp

La fin du mercato a été plutôt calme du côté du Real Madrid. Pourtant, The Athletic a révélé hier que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu s’attendaient à être attaqués par des clubs anglais pour certains éléments, dont Eduardo Camavinga. Un élément félicité par José Mourinho après son match face à Malaga, mais pour lequel la porte n’était pas totalement fermée en cas de bonne proposition.

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Celle-ci n’est pas venue. Pourtant, FotoMaç assure que Galatasaray a tenté sa chance avec une offre de 35 M€. Un montant jugé ridicule par les Merengues, qui n’ont pas donné suite. L’international tricolore de 23 ans, qui n’était pas intéressé par un départ de toute façon, va donc rester à Madrid cette saison.

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