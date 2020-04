Coronavirus : Paulo Dybala testé positif une quatrième fois ?

Il y a un peu plus d'un mois, Paulo Dybala devenait le troisième joueur de l'équipe première de la Juventus à être testé positif au coronavirus. Ses deux coéquipiers, Daniele Rugani et Blaise Matuidi, sont désormais guéris. Mais en ce qui concerne la Joya, c'est une autre histoire.

D'après l'émission de télévision espagnol El Chiringuito et confirmé depuis par Sportmediaset, le numéro 10 bianconero aurait été testé positif au Covid-19 pour la quatrième fois en un mois et demi. Ces dernières semaines, l'international argentin, qui n'a toujours pas confirmé ni infirmé cette information, rassurait sur son état de santé. Il faisait également part des symptômes de la maladie sur le site de la Juventus. « Je vais mieux, heureusement beaucoup mieux. J'avais des symptômes plus forts, je me fatiguais très vite quand je voulais m'entraîner, j'étais essoufflé au bout de cinq minutes. »