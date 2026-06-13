La sortie incendiaire de Bellingham avant le Mondial, les ambitions XXL de Vinícius Jr avec le Brésil

Jude Bellingham évoque l’enfer de 2024

En Angleterre, « L’enfer de Bellingham » affiche le Mirror Sport en Une. Jude Bellingham a dévoilé des informations pour le moins étonnantes sur le groupe de l’Angleterre à quelques jours du début du Mondial des Anglais. Il estime que l’Angleterre a manqué de cohésion hors du terrain lors de l’Euro 2024. La star du Real Madrid a déclaré que le groupe n’était pas assez connecté et qu’une partie du problème venait des attentes très élevées autour de l’équipe qui n’ont pas été assumées. Pour la Coupe du monde, Bellingham pense que le succès passera par plus d’acharnement, de plaisir et une meilleure cohésion. Enfin, le milieu anglais a ajouté que tout le monde doit se sentir important dans le groupe, pas seulement les têtes d’affiche ou les titulaires.

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Vinicius est prêt

« La Seleção fait ses débuts aujourd’hui au Mondial », placarde O Dia au Brésil. La sélection entre dans sa Coupe du Monde contre le Maroc avec l’objectif clair de mettre fin à 24 ans d’attente et de viser un sixième titre mondial. « Nous sommes ici pour marquer l’histoire », titre Folha de São Paulo. Présent avec Ancelotti en conférence de presse, Vinícius Jr. a affiché sa détermination à l’aube de l’entrée en lice des Auriverdes. « C’est le moment le plus important de ma vie, de ma carrière. Je suis au top physiquement et techniquement… Je veux aider le Brésil à revenir au plus haut niveau, au sommet ». Intérrogée sur l’ambiance au sein de l’équipe nationale brésilienne, la star du Real Madrid s’est dit très épanouie et a déclaré : « Ce sont mes meilleurs jours en sélection. Nous sommes comme des frères. Représenter le Brésil dans la joie, c’est incomparable. »

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Kylian Mbappé, un capitaine impliqué

Le capitaine des Bleus est « une foi qui porte », comme l’écrit L’Équipe avec ce jeu de mots. Mbappé est perçu en interne comme un capitaine très impliqué, curieux et soucieux du collectif. Didier Deschamps, son staff et plusieurs coéquipiers disent qu’il a pris conscience du poids de sa parole et qu’il agit vraiment comme un leader. Son sérieux dans le travail, sa facilité à communiquer avec le staff médical et sa présence auprès des jeunes comme des anciens sont aussi soulignés. Il est décrit comme un joueur facile à vivre, moteur dans l’ambiance du groupe et toujours prêt à défendre les intérêts de l’équipe. Mbappé lui-même dit qu’il est devenu plus mature, plus attentif aux détails et plus tranquille dans sa façon d’assumer le capitanat.