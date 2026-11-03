OL : pourquoi la piste Thiago Motta est presque impossible

Le départ de Paulo Fonseca vers le Sporting n’est plus qu’une question d’heures et va rapidement rebattre les cartes à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien doit désormais trouver un nouvel entraîneur en pleine saison, alors que le technicien portugais s’apprête à retrouver son pays après une aventure lyonnaise finalement écourtée. Du côté de Lisbonne, le changement était également devenu inévitable après la décision de se séparer de Rui Borges. Comme nous vous le révélions, les deux clubs sont donc engagés dans des discussions pour régler les derniers détails de cette opération, qui pourrait rapidement aboutir.

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Plusieurs noms ont commencé à circuler pour prendre la succession de Fonseca sur le banc lyonnais. Celui de Thiago Motta a ainsi été évoqué avec l’idée de confier les clefs de l’équipe à un entraîneur au profil moderne et à l’identité tactique affirmée. L’ancien milieu du Paris Saint-Germain connaît bien le football français et possède une expérience intéressante sur les bancs de Serie A. Sur le papier, son profil a tout pour séduire les dirigeants de l’OL, surtout que le natif de São Bernardo do Campo a pour habitude de travailler dans des situations parfois compliquées. Mais derrière cette rumeur se cache un dossier particulièrement complexe, dont les exigences financières ont déjà fait échouer plusieurs pistes ces derniers mois. Et en ce sens, la piste menant à Carlos Vicens semble de plus en plus chaude.

Des épisodes qui se répètent

Thiago Motta n’a d’ailleurs toujours pas retrouvé de banc depuis son départ de la Juventus en mars 2025. Pourtant, ses passages à La Spezia et surtout à Bologne avaient marqué les esprits, au point de lui ouvrir les portes de Turin. Depuis, les sollicitations n’ont pas manqué, mais aucune négociation n’a abouti. L’Atalanta a ainsi étudié son profil à trois reprises. Une première fois à l’été 2025 pour succéder à Gian Piero Gasperini, puis quelques mois plus tard après le limogeage rapide d’Ivan Juric, avant de revenir à la charge en 2026 à la suite du départ de Raffaele Palladino. La Fiorentina a également tenté sa chance à deux reprises avant de finalement confier son équipe à Stefano Pioli, puis à Paolo Vanoli. Et même brièvement pour un retour à Bologne il y a un mois. Les noms de Motta ont aussi circulé du côté de l’Inter Milan, l’AC Milan et de l’AS Roma ces dernières années, sans que cela ne débouche sur une nomination. À chaque fois, le volet financier a pesé lourd dans les discussions. À la Juventus, son contrat, qui s’est officiellement terminé en juin dernier, représentait environ 4 millions d’euros par saison et le technicien a touché près de 3,5 millions d’euros au moment de son départ.

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Comprendriez-vous le choix de Paulo Fonseca de quitter l'OL pour le Sporting ? OUI : c'est son club de cœur, un rêve d'enfance pour lui NON : c'est une trahison totale envers Lyon, il ne peut pas faire ça Partage ta réponse Génération de l'image en cours

À cela s’ajoutent les exigences liées à son staff, qu’il souhaite intégrer dans chaque projet. L’ancien international italien travaille avec une équipe aux fortes attaches françaises, composée de ses fidèles adjoints Alexandre Hugeux, Simon Colinet et Alfred Dossou-Yovo. Les trois hommes sont aussi libres et attendent un nouvel environnement avec Motta, tout comme Alessandro Colasante. Flavio Francisco Garcia est retourné au Brésil, mais se dit prêt à retrouver Motta qui reste attentif aux opportunités européennes. L’ancien international italien souhaite un projet construit autour de ses principes tactiques et de sa méthode de travail, réputée exigeante. Le LOSC, l’AS Monaco, la Real Sociedad et le Fenerbahçe ont aussi été associés à son nom, sans succès. Selon nos informations, le technicien italien privilégierait toujours un retour en Serie A plutôt qu’une expérience à l’étranger, même si la Ligue 1 lui fait de l’oeil depuis plusieurs mois. Naples, qui avait déjà exploré cette piste après le départ de Luciano Spalletti, pourrait d’ailleurs redevenir une option si le club venait à se séparer de Massimiliano Allegri. Malgré la rumeur lyonnaise, difficile d’imaginer Thiago Motta débarquer à l’OL, outre gros efforts des deux parties.