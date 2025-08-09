OL : Matthieu Louis-Jean lâche du très lourd sur le mercato lyonnais !

L’Olympique Lyonnais a réalisé un mercato estival remarquable, marquant une véritable dynamique de renouveau et d’ambition malgré un contexte complexe. Le club a su renforcer son effectif avec des arrivées prometteuses telles qu’Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Pavel Sulc et Tyler Morton, autant de jeunes talents appelés à apporter fraîcheur et qualité au groupe. La prolongation de Nicolás Tagliafico témoigne également de la volonté de conserver des cadres expérimentés, indispensables à l’équilibre de l’équipe. Ce mercato s’inscrit dans un contexte particulier, marqué par les incertitudes liées à la DNCG qui avait envisagé un placement en Ligue 2 avant un rétropédalage et le maintien finalement acquis en Ligue 1, ainsi que par un changement notable à la tête du club avec le départ de John Textor et l’arrivée de Michele Kang, nouvelle propriétaire. Parallèlement à ces mouvements, l’OL a vu partir plusieurs joueurs emblématiques comme Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Lucas Perri, Duje Caleta Sarr ou Thiago Almada, témoignant d’une phase de transition et d’un profond renouvellement. Malgré ces départs, l’équipe semble aujourd’hui mieux armée pour aborder la nouvelle saison avec ambition et compétitivité.

En conférence de presse, Paulo Fonseca n’a pas manqué l’occasion de féliciter ses joueurs après une belle préparation estivale, compte tenu d’un contexte loin d’être simple : « le principal pour moi était de ne pas avoir de blessés. Le match était très agressif, nous avons affronté une équipe très physique, mais je suis content que tous les joueurs aillent bien. C’était le dernier match de préparation et nous l’avons gagné. C’était vrai que c’était difficile de jouer contre cette équipe, car il y avait peu d’espaces, mais nous avons dominé totalement la rencontre. Nous devons nous créer plus d’opportunités, mais je suis satisfait de ce match et de cette période de préparation. Nous avons progressé, et les joueurs comprennent bien le jeu que nous voulons mettre en place. Il reste encore des axes de progression, mais je pense que nous avons fait une bonne pré-saison et que nous sommes prêts pour commencer la saison ».

Le mercato n’est pas fini

L’Olympique Lyonnais affiche une dynamique encourageante dans sa préparation estivale, avec une majorité de l’effectif présent et en progression constante. L’équipe montre une volonté claire de développer un jeu construit dès l’arrière, favorisant la sortie propre du ballon. Malgré ce bilan positif, le club reste conscient des besoins pour renforcer certaines zones du terrain, notamment en attaque, où l’effectif actuel apparaît un peu juste : « On a 85-90% de l’effectif. On espère avoir encore deux ou trois arrivées. Il va nous falloir un attaquant supplémentaire parce qu’on est un peu léger. Il nous faudra un ailier droit très certainement. On a une équipe dynamique, qui essaie de bien ressortir le ballon de derrière et qui monte en puissance », a expliqué Matthieu Louis Jean après la rencontre contre Getafe. En parallèle, la situation de Nemanja Matic, absent récemment et en discussions sur son avenir, est en cours d’ajustement afin de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties, compte tenu de l’importance de son apport lors de sa première saison à Lyon : « Matic ? On va trouver une solution qui soit la bonne pour tout le monde ».

« Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs, des jeunes talents. Nous avons débuté la saison avec beaucoup d’entre eux, et ils ont beaucoup progressé. Nous devons continuer à travailler pour continuer à progresser. De nouveaux joueurs doivent encore arriver, mais je suis très content du travail réalisé par ceux qui sont présents », a quant à lui ajouté Paulo Fonseca. Par ailleurs, le club est en phase de finalisation de plusieurs mouvements. Un nouveau gardien, Dominik Greif, international slovaque de Majorque, devrait bientôt rejoindre l’effectif après un accord de transfert estimé à 4 millions d’euros, avec des bonus additionnels. Ce recrutement s’inscrit dans la volonté de proposer un gardien capable de participer activement à la relance du jeu. « Cette semaine va se dérouler normalement, nous allons travailler tous les jours. Demain, les joueurs méritent un peu de repos, puis nous préparerons le prochain match. Nous avons un adversaire à affronter, il faut préparer la semaine dans cet objectif », s’est réjoui l’entraîneur portugais. L’OL va encore affoler le mercato.