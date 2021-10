JT Foot Mercato : la tension monte entre le PSG et ses stars

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, l'actualité du Paris Saint-Germain est parasitée par des déclarations qui font couler beaucoup d'encre. Les révélations cinglantes de Kylian Mbappé dans les médias ont fait énormément de bruit sur la planète football. Ce qui a fortement déplu à la direction parisienne, qui n'était pas au courant de cette initiative. Selon le journal AS, la direction du PSG serait particulièrement remontée contre son joueur et n'hésitera pas à lui faire savoir en privé. Mais le crack français n'est pas le seul à être dans le viseur au sein du club parisien.

Mauricio Pochettino envoie un message

Sergio Ramos est également dans le viseur de son entraîneur Mauricio Pochettino. Recrue phare du dernier mercato estival du PSG, l'Espagnol pose question. Notamment sur son état de santé. À l'heure actuelle, le joueur de 35 ans n'a toujours pas disputé de rencontre officielle sous le maillot Rouge et Bleu. «Peut-être que la réalité de Sergio Ramos est différente de celle de 2014 ou que celle de Messi et Neymar», a commenté le tacticien argentin. «Ces joueurs sont de grands champions, mais ils doivent s’habituer à la réalité. Nous avons tous en tête qu’ils ont été les meilleurs, mais ils doivent être au niveau. S’ils retrouvent ça, bien sûr que nous pourrons faire quelque chose. Mais tout part du besoin de chacun de retrouver sa meilleure version. L'orchestre doit jouer juste.» Des propos qui valent donc également pour Neymar et Messi.

L'anecdote sur le retour de CR7 à Manchester United

Cet été, Cristiano Ronaldo a fait son grand retour à Manchester United, le club qui l'a révélé aux yeux du monde entier. Si les médias ont rapporté que Sir Alex Ferguson avait joué un grand rôle dans ce come-back historique, une autre figure du football anglais a eu un rôle prépondérant. Cet homme, c'est Gary Lineker. L'ancien joueur du Barça a révélé dans le podcast de Match Of The Day que le patron de MU était dans son jardin quand tout s’est joué. « Ed Woodward est un bon ami et il habite juste à côté de chez moi. Il a signé Cristiano Ronaldo quand il était dans mon jardin ! Quand il est rentré chez moi, il était au téléphone avec Jorge Mendes. J’espère ne pas en dire trop », a-t-il raconté.