Liga : le Real Madrid battu à domicile par le promu Cadix

le Real Madrid retrouvait le promu Cadix qui l’avait éliminé en Coupe du Roi un soir de décembre 2015 sur tapis vert après l’erreur de Rafael Benitez, qui avait aligné un joueur sous le coup d’une suspension. Un match et des retrouvailles pour le Real pour ainsi conserver sa bonne dynamique actuelle. Leaders du classement avant le début du match, les Merengue s’attaquaient donc à une valeureuse équipe de Cadix qui réalise un début de championnat intéressant. D’autant plus qu’il était important pour les hommes de Zinedine Zidane de faire le plein de confiance avant d’accueillir mardi soir le Shakhtar pour son premier match en Ligue des Champions cette saison.

La suite après cette publicité

Et s’il y avait bien un homme à suivre cet après-midi côté madrilène, excepté l’indéboulonnable Karim Benzema, c’était le jeune Vinicius Junior, auteur des deux dernières ouvertures du score du Real au cours de ses deux derniers matches. Pour réitérer ces récentes performances, le tacticien français devait œuvrer sans Carvajal, Diaz, Hazard, Odegaard, et Odriozola, tous les cinq absents pour cette rencontre. Le tacticien français optait pour un 4-3-3 assez classique avec notamment la titularisation de Nacho en lieu et place de Carvajal. Varane et Benzema étaient eux bien titulaires, à l’inverse de Ferland Mendy laissé sur le banc. De l’autre côté, les visiteurs optaient pour un 4-2-3-1. À noter la titularisation d’Alvaro Negredo à la pointe de l’attaque.

Le Real surpris d'entrée

Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est bien le promu et son attaquant de 35 ans qui se procurait la première occasion dangereuse de la rencontre dès la 2e minute de jeu. Sur une mauvaise relance de Kroos, l’Espagnol, d’une frappe croisée, trompait le portier belge mais Sergio Ramos intervenait devant sa ligne pour empêcher l’ouverture du score. Le Real Madrid vivait un début de match compliqué, la faute à une équipe de Cadix venue avec de belles intentions. Les contre-attaques rondement menées du promu à plusieurs reprises laissaient présager de bonnes choses (14e, 15e). Les visiteurs finissaient par être récompensés peu après le quart de jeu de jeu par l’intermédiaire d'Anthony Lozano qui trompait Courtois d’une balle piquée astucieuse (16e, 0-1). Tentant de reprendre le match en main, les Madrilènes s’essayaient de loin à plusieurs reprises, en vain (24e, 25e). Le premier buteur du jour n’était quant à lui pas loin d’offrir un second but à son équipe mais manquait de lucidité dans le dernier geste (30e).

Le Real n’y arrivait pas dans ce premier acte à l’image de Thibaut Courtois, fébrile dans ses sorties (43e). Au retour des vestiaires, Zinedine Zidane décidait de réaliser de gros changements avec les sorties de Modric, Isco, Vasquez, et Ramos. Beaucoup de risques pris par le coach des Merengues qui voyait son équipe avoir la main mise sur le ballon, tout en restant étonnamment brouillonne dans les transmissions à l’image d’un Benzema très peu inspiré dans ce match. Tout juste entré en jeu à vingt minutes du terme, Luka Jovic n’avait besoin que d’une seule minute pour marquer. Mais c’était sans compter sur l’intervention de l’arbitre qui signalait une position de hors-jeu au départ de l’action et annulait donc cette égalisation (80e). Un manque de réussite qui s’ajoutait à de nombreuses imprécisions et le Real s’inclinait dans ce match après avoir vu une lourde frappe de Benzema trouver le montant adverse dans les dernières minutes (82e). Au classement, les Madrilènes conservent provisoirement la première place mais pourraient voir le Barça revenir à leur hauteur en cas de victoire à Getafe ce samedi soir. Le promu monte lui sur la deuxième marche.