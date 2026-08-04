La publication étonnante d’Infantino sur Kylian Mbappé

Gianni Infantino est-il l’homme le plus détesté de la planète foot ? Une chose est certaine : il est clairement sur le podium. Encore très décrié suite à son idée de vendre des parts de la FIFA à des investisseurs privés, il subit des critiques de partout. Et sur son compte Instagram, il vient de féliciter Kylian Mbappé pour ses prestations lors du Mondial, plus de deux semaines après la fin de celui-ci.

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« L’incroyable Kylian Mbappé a réalisé le doublé lors de la Coupe du monde, en remportant le Soulier d’Or pour la deuxième fois consécutive grâce à ses dix buts inscrits lors du tournoi en Amérique du Nord ! Le capitaine des Bleus a également établi plusieurs records, en devenant notamment le meilleur buteur de l’histoire de la compétition et de l’équipe de France », a écrit Infantino. Une façon d’essayer de se mettre Mbappé dans la poche ?