Menu Rechercher
Commenter 32

La publication étonnante d’Infantino sur Kylian Mbappé

Par Max Franco Sanchez
3 min.
Gianni Infantino et Philippe Diallo @Maxppp

Gianni Infantino est-il l’homme le plus détesté de la planète foot ? Une chose est certaine : il est clairement sur le podium. Encore très décrié suite à son idée de vendre des parts de la FIFA à des investisseurs privés, il subit des critiques de partout. Et sur son compte Instagram, il vient de féliciter Kylian Mbappé pour ses prestations lors du Mondial, plus de deux semaines après la fin de celui-ci.

La suite après cette publicité

« L’incroyable Kylian Mbappé a réalisé le doublé lors de la Coupe du monde, en remportant le Soulier d’Or pour la deuxième fois consécutive grâce à ses dix buts inscrits lors du tournoi en Amérique du Nord ! Le capitaine des Bleus a également établi plusieurs records, en devenant notamment le meilleur buteur de l’histoire de la compétition et de l’équipe de France », a écrit Infantino. Une façon d’essayer de se mettre Mbappé dans la poche ?

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (32)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Real Madrid
France
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Real Madrid Logo Real Madrid CF
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier