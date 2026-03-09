Menu Rechercher
Commenter
CDM

EdF : la date de la dernière liste avant la Coupe du Monde est connue

Par Josué Cassé
Kylian Mbappé et Didier Deschamps en équipe de France @Maxppp

C’est désormais officiel. Didier Deschamps annoncera l’avant-dernière liste de sa carrière à la tête de l’Équipe de France le 19 mars prochain. Un rendez-vous important à quelques semaines seulement du prochain Mondial.

La suite après cette publicité

Pour rappel, les Bleus défieront le Brésil et la Colombie à la fin du mois de mars. L’occasion pour le sélectionneur de faire ses derniers réglages et de trancher avant de s’envoler sur le sol américain où l’équipe de France tentera de décrocher une troisième étoile.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Didier Deschamps

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier