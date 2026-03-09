CDM
EdF : la date de la dernière liste avant la Coupe du Monde est connue
C’est désormais officiel. Didier Deschamps annoncera l’avant-dernière liste de sa carrière à la tête de l’Équipe de France le 19 mars prochain. Un rendez-vous important à quelques semaines seulement du prochain Mondial.
Pour rappel, les Bleus défieront le Brésil et la Colombie à la fin du mois de mars. L’occasion pour le sélectionneur de faire ses derniers réglages et de trancher avant de s’envoler sur le sol américain où l’équipe de France tentera de décrocher une troisième étoile.
