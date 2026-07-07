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Coupe du Monde

Portugal : le bel hommage du Premier ministre portugais à Cristiano Ronaldo

Par Allan Brevi
1 min.
Cristiano Ronaldo buteur avec le Portugal @Maxppp

Le rêve de Cristiano Ronaldo et du Portugal a pris fin en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 ce lundi. Battue par l’Espagne de Lamine Yamal (0-1), la Seleção a quitté la compétition, mettant également un terme aux espoirs de voir l’attaquant de 41 ans décrocher un dernier grand trophée mondial. De son côté, Cristiano Ronaldo a confirmé qu’il s’agissait de sa dernière participation à un Mondial.

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Ensuite, après l’élimination, le Premier ministre portugais Luís Montenegro a tenu à rendre hommage à l’icône nationale. Il a salué l’immense impact de Cristiano Ronaldo sur le football portugais, estimant que le quintuple Ballon d’Or restera une figure de référence et un symbole majeur du pays : « il est la plus grande référence du Portugal ». L’intéressé appréciera.

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