Le groupe de l’OM pour affronter Villarreal

Jean-Louis Gasset a dévoilé le groupe qu’il a convoqué pour affronter Villarreal ce soir à 21h à l’Orange Vélodrome en 1/8e de finale aller de la Ligue Europa. Un groupe de 18 joueurs où figure notamment le milieu international tricolore Jordan Veretout, de retour après une dizaine de jours d’absence.

Une excellente nouvelle pour le club phocéen puisque le coach marseillais manque de solutions au milieu, entre les absences de Valentin Rongier et Bilal Nadir et les non-qualifications pour la Ligue Europa de Pape Gueye, Ulisses Garcia et Jean Onana.