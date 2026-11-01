Ballon d’Or : Bixente Lizarazu encense Harry Kane et recadre Kylian Mbappé

Bixente Lizarazu a salué le sacre de Harry Kane au Ballon d’Or 2026, tout en profitant de son passage dans Téléfoot ce dimanche matin pour adresser un message particulièrement direct à Kylian Mbappé. L’ancien international français et légende du Bayern Munich a d’abord choisi l’attaquant anglais comme image marquante de la semaine : « mon image de la semaine, c’est le Ballon d’Or. C’est Harry Kane. Ça fait quarante ans que le Bayern, depuis Karl-Heinz Rummenigge. Et c’est arrivé et ils l’ont fêté dignement. C’est un très beau Ballon d’Or, avec un esprit très collectif. » Un hommage appuyé à l’avant-centre bavarois, dont Lizarazu apprécie autant la récompense que les valeurs collectives qu’il incarne.

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Mais le ton a radicalement changé au moment d’évoquer Mbappé et son attitude durant la séquence du Ballon d’Or. Alors qu’il avait défendu le Français la saison passée, l’ancien latéral gauche n’a pas caché sa déception : « il a sorti une belle Coupe du monde. Il a été consistant avec cette équipe de France, avec un discours collectif, et à la séquence du Ballon d’Or, il a vrillé. J’ai pas du tout aimé. Il est parti dans un truc hyper individualiste, un manque d’humilité, une autopromotion, un peu en oubliant les autres. Il y avait que lui et les autres n’existaient pas. » Lizarazu lui a ensuite conseillé de retrouver un état d’esprit tourné vers le collectif : « il faut qu’il revienne à l’équipe de France avec des valeurs collectives, parce que de toute façon, ce sont ces valeurs collectives qui font gagner l’équipe de France. […] Il marque peut-être beaucoup de buts, mais il faut faire gagner son équipe. C’est ça qui est le plus important ». Le message est passé.