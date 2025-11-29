Samuel Eto’o réélu à la tête de la FECAFOOT
La guerre entre Samuel Eto’o et le Ministère des Sports du Cameroun va continuer encore un petit moment. Président de la FECAFOOT depuis 2021, l’ancienne légende du FC Barcelone, était candidat à sa propre réélection à la tête de la fédération camerounaise. Sans aucun concurrent, il a logiquement été réelu pour les 4 prochaines années.
Samuel Eto’o a obtenu 85 voix sur 87. Un vote symbolique et fort alors que le Ministère des Sports s’était encore opposé à ce vote et avait même demandé l’annulation de l’assemblée générale. Mais le Minsep (ministère des sports et de l’éducation physique) a donc été désavoué par le Minat (ministère de l’Administration territoriale) qui a maintenu cette assemblée. Une décision qui confirme bien un désaccord institutionnel au Cameroun. Samuel Eto’o a encore du travail alors que le Cameroun ne s’est pas qualifié pour le prochain Mondial.
