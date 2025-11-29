Menu Rechercher
Commenter 20

Samuel Eto’o réélu à la tête de la FECAFOOT

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Samuel Eto'o @Maxppp

La guerre entre Samuel Eto’o et le Ministère des Sports du Cameroun va continuer encore un petit moment. Président de la FECAFOOT depuis 2021, l’ancienne légende du FC Barcelone, était candidat à sa propre réélection à la tête de la fédération camerounaise. Sans aucun concurrent, il a logiquement été réelu pour les 4 prochaines années.

La suite après cette publicité

Samuel Eto’o a obtenu 85 voix sur 87. Un vote symbolique et fort alors que le Ministère des Sports s’était encore opposé à ce vote et avait même demandé l’annulation de l’assemblée générale. Mais le Minsep (ministère des sports et de l’éducation physique) a donc été désavoué par le Minat (ministère de l’Administration territoriale) qui a maintenu cette assemblée. Une décision qui confirme bien un désaccord institutionnel au Cameroun. Samuel Eto’o a encore du travail alors que le Cameroun ne s’est pas qualifié pour le prochain Mondial.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Cameroun
Samuel Eto'o

En savoir plus sur

Cameroun Flag Cameroun
Samuel Eto'o Samuel Eto'o
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier