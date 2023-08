Ligue 2 : Sochaux recalé par le CNOSF, Annecy bientôt sauvé

C’était le grand jour tant attendu par les dizaines de milliers de Sochaliens et Montbéliardais. Le club mythique du FC Sochaux passait devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avec l’appui de Romain Peugeot, qui devait présenter un projet concret de rachat et de d’injections de capitaux dans l’espoir de sauver le club du Doubs.

Mais selon les informations de L’Equipe, l’héritier de la Famille Peugeot n’est pas parvenu à convaincre la grande instance et a donc reçu, ce mardi, un avis négatif pour la réintégration de Sochaux en Ligue 2. Le FCSM devrait donc logiquement se diriger vers un dépôt de bilan qui entraînerait une rétrogradation de plusieurs divisions jusqu’à l’échelon amateur. Le club d’Annecy, relégué après sa 17ème position, devrait être repêché pour la nouvelle saison de Ligue 2.

