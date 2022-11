Amical : l'Argentine facile face aux Émirats arabes unis

Avant le début de la prochaine édition de la Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar dans quelques jours (du 20 novembre au 18 décembre prochain), plusieurs nations ont organisé des rencontres amicales. Après les victoires étriquées de la Croatie contre l'Arabie Saoudite (1-0) et de la Tunisie face à l'Iran (2-0) ce mercredi, l'Argentine affrontait les Emirats arabes unis. Dans une première période à sens unique, l'Albiceleste ouvrait le score rapidement grâce à Julian Alvarez bien servi par Lionel Messi (17e, 1-0). Dans la foulée, Angel Di Maria réalisait un doublé en un peu plus de dix minutes sur des offrandes de Marcos Acuña (25e, 2-0) et de Alexis Mac Allister (36e, 3-0) pour mettre les Argentins à l'abri.

La suite après cette publicité

Juste avant la pause, le double buteur se transformait en passeur tandis que le premier passeur devenait le buteur. Autrement dit, Lionel Messi était à l'initiative d'un une-deux avec Angel Di Maria et se retrouvait à la conclusion pour tromper le gardien adverse d'une belle frappe croisée dans la lucarne opposée (44e, 4-0). Au retour des vestiaires, la rencontre tombait dans un faux rythme. Malgré la petite rébellion de son adversaire du jour, l'Argentine prenait le large à l'heure de jeu quand Joachin Correa trompait pour la cinquième fois de la rencontre le portier des Emirats arabes unis sur une passe décisive de Rodrigo De Paul (60e, 5-0). Une large victoire qui confirme le statut de favori des Argentins pour le Mondial.