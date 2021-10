Chelsea : Tuchel donne des nouvelles de Lukaku et Werner

Le coup dur se confirme pour Chelsea. Si l'écurie londonienne a empoché assez aisément une deuxième victoire dans son groupe H de Ligue des Champions en dominant Malmö (4-0) mercredi à Stamford Bridge, les Blues déplorent en revanche les blessures de leurs deux attaquants phares, Romelu Lukaku (28 ans) et Timo Werner (25 ans). Deux pépins physiques survenus lors de cette même soirée européenne. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre entre Chelsea et Norwich ce samedi (13h30, 9ème journée de Premier League), Thomas Tuchel a donné des nouvelles de ses deux buteurs.

La suite après cette publicité

Le technicien allemand de 48 ans a expliqué que le Belge et l'Allemand manqueront au moins les deux prochains matchs de championnat. « Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'ils sont tous les deux en traitement. Ils sont positifs et ne sont pas inquiets, mais ils sont forfaits pour les deux prochains matchs à coup sûr. » Et TT d'ajouter : « mentalement, il était un peu fatigué, surutilisé, mais ça ne veut pas dire qu'on devait le reposer (en C1, où il était titulaire avec Werner, NDLR). Jorginho et Mason Mount sont au même niveau. C'est comme ça, ils ont joué beaucoup de compétitions. » Romelu Lukaku et Timo Werner pourraient revenir après la trêve internationale de novembre.