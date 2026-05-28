Coupe du Monde 2026 : Mauricio Pochettino se fait dézinguer aux États-Unis

La publication de la liste américaine pour la Coupe du Monde 2026 n’a pas provoqué le séisme attendu, mais elle a confirmé les grandes tendances du mandat de Mauricio Pochettino. Le technicien argentin s’appuie sur un noyau expérimenté incarné par Christian Pulisic, Weston McKennie et Tyler Adams, trois cadres déjà présents lors de la 8e de finale perdue contre les Pays-Bas en 2022. Près de 13 joueurs issus de cette campagne au Qatar rempilent pour le rendez-vous organisé à domicile par les États-Unis, le Canada et le Mexique. En parallèle, 13 autres découvrent l’univers d’un Mondial, à commencer par Ricardo Pepi, Chris Richards ou encore Miles Robinson, tous frustrés d’avoir manqué le tournoi précédent. Pochettino a insisté sur la dimension émotionnelle de ses choix, reconnaissant que certaines décisions lui avaient « coûté le sommeil » durant les deux dernières semaines. Le sélectionneur américain a également rappelé sa propre douleur d’ancien international argentin resté aux portes de certaines grandes compétitions, affirmant que l’annonce des recalés avait été « si douloureuse » pour lui malgré la nécessité de trancher.

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Cette sélection donne surtout une photographie assez claire des ambitions américaines avant un tournoi crucial sur leur sol. Le secteur offensif apparaît comme le principal motif d’optimisme grâce à la forme étincelante de Folarin Balogun, auteur d’une saison prolifique avec l’AS Monaco, de Ricardo Pepi au PSV Eindhoven et de Haji Wright, précieux dans la montée de Coventry City en Premier League. Derrière eux, Pulisic reste la tête d’affiche médiatique malgré une seconde partie de saison plus compliquée à Milan. Gio Reyna conserve lui aussi sa place malgré un temps de jeu famélique en club, preuve que Pochettino continue de croire à son potentiel créatif. La liste dévoilée à New York montre également une volonté de bâtir un groupe relativement jeune avec une moyenne d’âge inférieure à 27 ans, tout en gardant quelques repères expérimentés comme Tim Ream, susceptible de devenir le joueur le plus âgé à représenter les États-Unis en Coupe du monde. Avant d’affronter le Paraguay, l’Australie puis la Turquie dans la phase de groupes, les Américains devront encore passer deux tests grandeur nature contre le Sénégal et l’Allemagne, histoire de mesurer la solidité réelle d’un collectif encore en construction.

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Des choix jugés très risqués

Mais du côté d’ESPN, plusieurs observateurs estiment que Mauricio Pochettino joue déjà avec le feu. Au pays de l’Oncle Sam, on considère que certaines décisions pourraient « se retourner contre Pochettino », notamment l’éviction du milieu Tanner Tessmann. Blessé musculairement avec Lyon, le joueur semblait pourtant capable de revenir à temps pour le Mondial. Selon ESPN, l’annonce de sa non-sélection a été vécue comme une « grosse surprise » par le principal intéressé. Le média américain reproche surtout au sélectionneur sa prudence excessive dès qu’un joueur présente le moindre doute physique. Plus étonnant encore, Pochettino n’a pas compensé l’absence de Tessmann par un autre milieu récupérateur comme Aidan Morris. Il a préféré convoquer Joe Scally, un défenseur supplémentaire jugé « redondant et inutile ». Ce choix alimente les critiques autour d’un entrejeu considéré comme trop léger pour tenir la distance dans une compétition aussi éprouvante. Adams reste fragile physiquement, McKennie paraît plus performant dans un rôle offensif et Cristian Roldan n’offre pas toutes les garanties nécessaires pour sécuriser l’axe. ESPN insiste également sur le danger des suspensions et des cartons jaunes, qui pourrait rapidement déséquilibrer tout le système américain.

Les interrogations ne s’arrêtent pas au milieu de terrain. ESPN pointe aussi plusieurs paris offensifs qui pourraient exploser au visage de Pochettino en plein tournoi. La présence de Gio Reyna nourrit une vive controverse après seulement 137 minutes disputées en championnat depuis janvier. Le sélectionneur assume ce risque en mettant en avant son talent créatif et sa capacité à débloquer des situations fermées, mais le média américain rappelle qu’« on ne sait jamais à quoi s’attendre » avec le joueur de Gladbach. Christian Pulisic traverse lui aussi une période délicate avec Milan et n’a plus marqué depuis le début de l’année civile. Dans ce contexte, la réussite offensive américaine dépendra fortement de la capacité des joueurs de soutien à alimenter Balogun ou Pepi dans de bonnes conditions. ESPN souligne également la fragilité défensive du groupe, particulièrement autour de Chris Richards, diminué par une entorse à la cheville avant même le début de la compétition. Le média américain résume la situation de manière brutale en expliquant que si Richards venait à manquer une partie du tournoi, « le parcours de l’équipe vers les phases finales sera considérablement compromis ». À quelques semaines du coup d’envoi, le pays hôte avance donc avec des ambitions élevées mais aussi une montagne de doutes autour des choix de son sélectionneur.