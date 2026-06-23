Zinedine Zidane veut ramener une légende en Équipe de France

L’équipe de France se trouve aux États-Unis pour disputer la Coupe du Monde 2026. Jusqu’à présent, tout se passait dans le meilleur des mondes après les victoires face au Sénégal (3-1) et l’Irak (3-0), avant l’annonce du décès de la mère de Didier Deschamps. Une triste nouvelle qui a touché le groupe tricolore. En coulisses, la vie continue et le président Philippe Diallo doit sans doute avoir une oreille sur ce qu’il se prépare pour la succession de DD. Sans surprise, Zinedine Zidane est le grand favori pour remplacer le champion du monde 1998 et 2018.

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Le doute n’est d’ailleurs quasiment plus permis puisque l’ancien milieu de terrain était très actif en coulisses la semaine passée, alors qu’il se trouvait lui aussi aux États-Unis pour aller regarder le match de son fils Luca face à l’Argentine. Zidane élabore déjà les contours de son futur staff avec une idée bien précise : tourner la page Deschamps. En clair, les hommes forts du sélectionneur actuel ne seront vraisemblablement pas reconduits. À commencer par l’entraîneur des gardiens, Franck Raviot.

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Un champion du monde 98 de retour à Clairefontaine ?

Et pour remplacer un homme en poste depuis seize ans (chez les Bleus et les Espoirs), L’Équipe révèle que Zidane pense à un champion du monde 98 comme lui. Il s’agit de Fabien Barthez. Un ancien gardien que l’on ne présente plus. Révélé sous le maillot de l’Olympique de Marseille, l’homme âgé aujourd’hui de 54 ans a remporté la Ligue des Champions avec le club phocéen en 1993, avant de rejoindre l’AS Monaco, puis Manchester United. Gardien star des Bleus, Barthez a remporté la Coupe du Monde 1998, l’Euro 2000 et a été finaliste du Mondial 2006.

Très proche de Zidane, le natif de Lavelanet a échangé avec son ancien coéquipier chez les Bleus ces dernières semaines sur cette proposition. Courtisé par Laurent Blanc il y a près de 15 ans, Barthez serait cette fois-ci intéressé à l’idée d’intégrer le staff tricolore. Du côté de la FFF, le dossier de la succession de Deschamps est géré dans la plus grande discrétion, mais la fédération se montre confiante quant à l’arrivée de Barthez. Affaire à suivre.