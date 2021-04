Ligue 1 : enfin des micros pour les arbitres ?

C’est une réforme dont on parle souvent dans le football et qui pourrait bien complètement changer la façon d’arbitrer. Et si, comme au rugby par exemple, les arbitres étaient équipés de micros ? C’est une idée qui pourrait voir le jour en France plus vite que prévu.

En effet, selon les informations de L’Equipe, les dirigeants du football français souhaiteraient demander à la FIFA la possibilité d’expérimenter cette nouveauté dans le championnat de France. L’idée présente derrière la tête des dirigeants français, et notamment Jean-Michel Aulas qui l'a présentée, est de rendre la Ligue 1 plus attractive avec l’ajout des micros pour les arbitres. En cas de validation de la FIFA, des expérimentations pourraient être mises en places comme ça avait été le cas avec l’arbitrage vidéo, souligne le dirigeant lyonnais dans les colonnes du quotidien français.