PSG : Luis Enrique calme le jeu avec Ousmane Dembélé

C’est l’une des nouvelles principales du jour. Indisponible depuis le mois de septembre et sa blessure en équipe de France, Ousmane Dembélé a fait son grand retour dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le match de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, même si l’Espagnol a tenu à calmer les ardeurs des médias.

La suite après cette publicité

« Vous êtes beaucoup à vous préoccuper du Ballon d’Or. C’est Dembélé, ce n’est pas que le Ballon d’Or. C’est un joueur différent, on est très content d’avoir Ousmane, mais aussi Marquinhos et la semaine dernière Désiré Doué. C’est toujours important pour le joueur et équipe d’avoir ces possibilités. Nous verrons les sensations aujourd’hui pendant l’entraînement et demain on verra », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.