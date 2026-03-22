CdM 2026 : Diallo répond à Deschamps sur les critiques de la trêve

Au cours de son grand entretien au Figaro, Philippe Diallo est revenu sur l’état d’esprit dans lequel se trouve Didier Deschamps à l’approche de la dernière trêve internationale de l’entraîneur français avec les Bleus, avant la Coupe du Monde 2026. «Il est à la fois serein et concentré. Il a l’expérience des tournois de très haut niveau. À la FFF, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il réalise une grande Coupe du Monde», a-t-il déclaré. Il a aussi tenu à revenir sur les doutes de Deschamps quant à la nécessité de cette trêve de mars à l’étranger.

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«Il y a plusieurs éléments. D’abord, c’est une tournée dont la décision a été prise de manière concertée. Que ce soit au niveau du sélectionneur, des joueurs, il y a plusieurs mois qu’on a évoqué cette possibilité. Et puis, surtout, il y a une forme de répétition de ce que sera la Coupe du Monde (11 juin-19 juillet, ndlr), puisque nous jouerons à Boston, là où nous aurons un de nos matchs. Nous logerons dans le camp de base qui sera celui du Mondial. Cette séquence américaine est à la fois une tournée de prestige contre de grandes équipes et une grande répétition de l’été excitant à venir».