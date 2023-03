Man City : Erling Haaland au cœur d’une nouvelle polémique

Erling Haaland est difficile à critiquer. Auteur de 9 buts lors de ses 3 derniers matchs avec Manchester City, l’attaquant norvégien est sur un petit nuage, et a fait taire ses rares détracteurs, qui lui reprochaient notamment de ne pas exceller au niveau de la participation au jeu de l’équipe.

Seulement, la presse anglaise a lancé une énième polémique à son sujet. Cette fois, divers médias comme The Sun ont publié des vidéos et des photos de l’attaquant, téléphone au volant. Sur les clichés en question, on peut voir le joueur de 22 ans consulter son smartphone pendant qu’il conduit sa Rolls Royce dans les rues de Manchester. Ce qui aurait pu lui valoir un retrait de points et une amende s’il avait été aperçu par la police. En Angleterre, ça fait déjà beaucoup parler…

