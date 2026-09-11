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Officiel Ligue 1

OL : le groupe face au Paris FC avec Keito Nakamura

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Keito Nakamura @Maxppp
Paris FC Lyon

Ce samedi soir, la Ligue 1 nous offre un duel d’invaincus. Ayant exactement sept points tous les deux, le Paris FC et l’OL essayeront de poursuivre cette dynamique positive sur la pelouse de Jean-Bouin (20h45). Du côté des Gones, on peut compter un groupe presque au complet pour ce déplacement.

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Sûrement encore trop juste pour cette rencontre, Julien Duranville est encore absent du groupe, tout comme Mohamed Ouedraogo, pas dans les plans de Paulo Fonseca. Dernière recrue de l’été lyonnais, Keito Nakamura est bel et bien présent dans le groupe. Pour le reste, les jeunes Noham Kamara, Rémi Himbert ou encore Adil Hamdani manquent à l’appel.

Pub. le - MAJ le
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