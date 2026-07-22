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PSG : réunion à venir entre Ferran Torres et le Barça

Par Max Franco Sanchez
1 min.
ferran @Maxppp

Le feuilleton Ferran Torres est lancé. Le Paris Saint-Germain souhaite enrôler le héros espagnol, dont le contrat à Barcelone expire en 2027. Les Blaugranas veulent désormais le prolonger, mais le joueur de la Roja aurait été refroidi par un certain manque de considération de leur part ces derniers mois. De plus, l’offre parisienne serait plus intéressante, sportivement et financièrement.

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Comme l’indique AS, tout indique que le FC Barcelone et le joueur vont se réunir prochainement pour clarifier leur point de vue. Le Barça avait l’intention d’entamer les discussions pour une prolongation plus tard, en septembre, notamment à cause de cette fameuse clause de 8 millions d’euros à verser à Manchester City en cas de prolongation. Mais l’apparition du PSG a tout changé et désormais, le Barça doit travailler dans l’urgence.

Pub. le - MAJ le
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