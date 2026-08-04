Manchester City prépare un transfert à 81 M€

Manchester City entame une nouvelle ère avec Enzo Maresca, successeur de l’immense Pep Guardiola. Pour l’aider dans sa mission, le technicien italien ne pourra pas compter sur des tauliers comme Bernardo Silva ou John Stones, partis libres le 1er juillet. Le nouvel homme fort des Skyblues ne pourra pas non plus s’appuyer sur Rodri. Sauf retournement de situation, le milieu espagnol va rejoindre le Real Madrid. Les Cityzens, qui espéraient le garder, ont demandé 75 M€ pour lui. Afin de le remplacer, le jeune Ayyoub Bouaddi (LOSC) est la priorité.

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Un montant d’environ 100 M€ est évoqué pour le joueur de 18 ans. Les pensionnaires de l’Etihad Stadium doivent également trouver un nouveau gardien remplaçant puisque James Trafford va rejoindre Leeds. Comme expliqué par nos soins, Geronimo Rulli (OM) est ciblé pour venir occuper le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma. Mais les Anglais ont d’autres besoins. Il y a quelques jours, le Daily Mail a révélé que Manchester City s’intéresse de près à Pedro Neto, recruté par Chelsea pour 60 M€. Maresca veut renforcer son secteur offensif, notamment les couloirs.

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City veut Neto

Le profil du Portugais des Blues lui plaît ainsi qu’à son club. The Sun révèle d’ailleurs que les Mancuniens ont décidé de passer à l’offensive avec une offre très importante. Le média anglais révèle que les Cityzens vont formuler une proposition d’environ 81 M€ pour l’international lusitanien (30 sélections). Un joueur très courtisé cet été puisque Tottenham, Liverpool, l’AC Milan ainsi que des clubs saoudiens ont été liés tour à tour à lui. Cette fois-ci, c’est donc au tour de Manchester City de se positionner pour un élément bien connu de leur nouveau coach.

Il reste à savoir si Xabi Alonso et Chelsea ouvriront la porte à leur joueur et si ce dernier est intéressé par ce nouveau challenge. La saison dernière, le footballeur sous contrat jusqu’en 2031 a marqué 10 buts et délivré 10 passes décisives en 52 apparitions toutes compétitions confondues, dont 45 dans la peau d’un titulaire. Ses qualités et son expérience sont appréciées par Maresca et Manchester City, qui apparaît désormais comme le favori dans la course à la signature du joueur âgé de 26 ans.