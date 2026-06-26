PSG : l’AC Milan va signer Gonçalo Ramos pour un montant record !

Cela bouge à l’AC Milan. En interne déjà en ce vendredi 26 juin, puisque Milan a annoncé la nomination de son nouveau PDG, Massimo Calvelli, dans le cadre d’une restructuration globale de la direction du club cet été. Et sur le mercato, puisque The Athletic annonce qu’un accord a été trouvé avec le PSG pour le transfert de Gonçalo Ramos. Pour un montant record pour l’AC Milan.

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Selon nos informations, l’accord n’est pas encore bouclé mais très proche. Toujours est-il que le joueur, âgé de 25 ans, est d’accord pour rallier la Serie A, où il y retrouvera son compatriote Ruben Amorim, nommé récemment pour succéder à Massimiliano Allegri. Privé de Ligue des Champions après une fin de saison en eau de boudin, le club italien est décidé à frapper fort pour entamer un nouveau cycle victorieux.

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Un prix supérieur à 50 M€

The Athletic mentionne un montant record déboursé, détenu jusque-là par le transfert de Rafael Leão, déjà un Portugais, en 2019 avec un chèque de 49,5 M€ signé au LOSC. Cela sera donc supérieur pour Gonçalo Ramos, qui aurait même déjà passé sa visite médicale, en marge de la Coupe du Monde. Le Portugais va donc quitter le PSG, où il jouait efficacement un rôle de doublure, après 3 saisons et 2 Ligues des Champions remportés.

Il a été séduit par la perspective de jouer sous les ordres de Ruben Amorim, qui en avait fait sa priorité pour son attaque. A Milan, Ramos retrouvera un rôle majeur, de titulaire, avec l’ambition de faire oublier les nombreux échecs essuyés par les Rossoneri à ce poste ces dernières années (Gimenez, Jovic, Morata). Pour le PSG, cela confirme qu’il faudra se renforcer dans ce secteur du jeu.