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Ligue des Champions

PSG : Vitinha réclame plus de soutien pour Ousmane Dembélé

Par Josué Cassé
1 min.
PSG Barcelone Voir sur CANAL+ FOOT

Régulièrement critiqué malgré un impact non négligeable au PSG, Ousmane Dembélé ne semble clairement pas affecté par les critiques. Ce lundi, en conférence de presse, Vitinha a toutefois souhaité défendre son coéquipier, réclamant plus de soutien avant le choc face au Barça.

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«Ça fait déjà un moment qu’il est devenu le leader de l’équipe. Dans les gros matchs, il a toujours répondu présent. Ce qu’il nous donne est unique. J’espère que demain il va encore nous donner des frissons et des émotions. Il a besoin de plus d’éloges car on sait ce dont il est capable», a ainsi demandé le milieu parisien.

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