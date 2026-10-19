PSG : Vitinha réclame plus de soutien pour Ousmane Dembélé

Régulièrement critiqué malgré un impact non négligeable au PSG, Ousmane Dembélé ne semble clairement pas affecté par les critiques. Ce lundi, en conférence de presse, Vitinha a toutefois souhaité défendre son coéquipier, réclamant plus de soutien avant le choc face au Barça.

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«Ça fait déjà un moment qu’il est devenu le leader de l’équipe. Dans les gros matchs, il a toujours répondu présent. Ce qu’il nous donne est unique. J’espère que demain il va encore nous donner des frissons et des émotions. Il a besoin de plus d’éloges car on sait ce dont il est capable», a ainsi demandé le milieu parisien.