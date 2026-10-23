Barcelone : Jules Koundé très incertain pour le Clásico

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le FC Barcelone à l’approche du Clásico face au Real Madrid. Alors que les Blaugranas doivent accueillir leur grand rival ce week-end au Spotify Camp Nou, Hansi Flick pourrait devoir se passer de Jules Koundé. Touché à la cheville gauche, le défenseur international français n’a toujours pas repris l’entraînement collectif et sa participation à cette rencontre est désormais fortement compromise. Selon les dernières informations de SPORT, l’ancien joueur du Séville FC restera à l’écart du groupe ce vendredi, à seulement deux jours du choc face aux Madrilènes. Victime d’une entorse, Koundé avait déjà été contraint de déclarer forfait pour la rencontre de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Si son retour pour le Clásico avait initialement été envisagé, l’évolution de sa blessure ne semble pas suffisamment favorable pour garantir sa présence. Le staff médical barcelonais devra donc évaluer sa situation avant de prendre une décision définitive.

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Cette incertitude représente un nouveau casse-tête pour Hansi Flick, déjà confronté à plusieurs problèmes dans son secteur défensif. Le technicien allemand doit notamment composer avec l’absence d’Eric Garcia, victime d’une blessure musculaire au droit antérieur de la cuisse droite. Le défenseur espagnol devrait manquer entre trois et quatre semaines de compétition, privant ainsi le Barça d’un élément capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit. Une polyvalence particulièrement précieuse dans une période où les solutions défensives se font rares. Si Koundé venait à déclarer forfait, Flick serait donc contraint de revoir une nouvelle fois son organisation pour affronter le Real Madrid de José Mourinho.