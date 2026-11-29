Ce dimanche, l’OM s’est imposé sur la pelouse de l’AJ Auxerre dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1 (0-2). Un succès précieux pour les Phocéens qui se replacent à la 3e place en attendant la rencontre entre l’OL et Monaco en clôture de cette journée. De l’autre côté, Auxerre stagne en eaux troubles. Quinzième, l’AJA a été piégée par une expulsion juste avant la pause d’Axel Tuanzebe. Après le match, Will Still n’était pas très heureux. Au micro de Ligue 1+, le coach icaunais n’a pas caché son immense frustration :

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« Je vais me battre, je veux donner quelque chose à ce club, à ses supporters. C’est pourquoi ça me frustre, ça ne me ressemble pas… On va baisser la tête, continuer de travailler. Je ne suis pas ému, je veux bien faire les choses. Je sais qu’il y a de la qualité, mais on manque de savoir-faire par moment. Ces séquences nous coûtent cher. Ça rend fou, c’est frustrant… » Interrogé sur la valse des entraîneurs et sur s’il se sentait menacé, le coach belge est tout simplement parti. Ambiance…