Le PSG a tenté de chiper Matic à Rennes

Ce samedi, nous vous révélions que Rennes avait trouvé un accord avec la Roma pour le transfert de Nemanja Matic. L’ancien milieu de Manchester United va donc découvrir la Ligue 1 pour la première fois de sa carrière. Un gros coup pour les Rennais qui se renforcent encore considérablement. Surtout, la direction rennaise ne va débourser que 2,5 millions d’euros pour le milieu de 35 ans qui va signer pour 2 ans.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Nemanja Matic est attendu ce dimanche soir à Rennes pour passer sa visite médicale et s’engager dans la foulée avec Rennes. Mais dans ce dossier, un club a tenté de doubler Rennes et il s’agit du… PSG. Selon nos indiscrétions, le club de la capitale a tenté de récupérer l’ancien de Chelsea pour renforcer son milieu de terrain via un intermédiaire proche du club. Mais le joueur ne souhaitait rejoindre que Rennes. Flatteur.