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Ligue 1

Ligue 1 : pourquoi Achraf Hakimi n’est pas nommé pour le joueur africain de l’année

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp

C’est une absence qui n’est pas passée inaperçue ce jeudi. RFI et France 24 ont dévoilé les traditionnels onze nommés pour le titre de meilleur joueur africain de Ligue 1. Et cette année, Achraf Hakimi n’y figure pas. La raison n’est évidemment pas sportive. Ce vendredi, le quotidien l’Equipe explique les raisons de cette absence.

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Le latéral droit du PSG ne figure pas parmi les prétendants en raison de son inculpation dans une affaire judiciaire. Il a été renvoyé en procès pour viol ces dernières semaines et les critères du prix Marc Vivien Foé stipulent que le nommé doit « avoir un comportement exemplaire tant sur le terrain qu’à l’extérieur du terrain ».

Pub. le - MAJ le
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