Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique a une grande hésitation avant le Bayern Munich

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
PSG Bayern Munich Voir sur CANAL+ FOOT

À la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Luis Enrique n’a pas encore tranché. Si la structure tactique du PSG ne devrait pas bouger, le coach espagnol doit choisir entre Bradley Barcola et Désiré Doué pour compléter son secteur offensif. Un casse-tête de luxe, tant les deux hommes affichent une belle forme en ce moment.

La suite après cette publicité

Le profil pourrait faire la différence. Le staff parisien a bien noté les failles récurrentes dans le dos de Stanisic côté bavarois. Dès lors, le profil de Barcola, chasseur d’espaces par excellence, pourrait exploiter à merveille ce défaut. De quoi lui donner un léger avantage dans la tête de Luis Enrique ? Possible comme le rapporte RMC Sport ce lundi soir. Réponse ce mardi.

Suivez Paris SG - Bayern Munich sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Bradley Barcola
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bradley Barcola Bradley Barcola
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier