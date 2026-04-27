PSG : Luis Enrique a une grande hésitation avant le Bayern Munich

À la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Luis Enrique n’a pas encore tranché. Si la structure tactique du PSG ne devrait pas bouger, le coach espagnol doit choisir entre Bradley Barcola et Désiré Doué pour compléter son secteur offensif. Un casse-tête de luxe, tant les deux hommes affichent une belle forme en ce moment.

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Le profil pourrait faire la différence. Le staff parisien a bien noté les failles récurrentes dans le dos de Stanisic côté bavarois. Dès lors, le profil de Barcola, chasseur d’espaces par excellence, pourrait exploiter à merveille ce défaut. De quoi lui donner un léger avantage dans la tête de Luis Enrique ? Possible comme le rapporte RMC Sport ce lundi soir. Réponse ce mardi.

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