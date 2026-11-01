MLS : le but génial d’Allan Saint-Maximin face à Orlando
Allan Saint-Maximin a illuminé la soirée du Charlotte FC avant de la faire basculer dans l’inattendu. Lors de la large victoire face à Orlando City (4-0), l’équipe d’Antoine Griezmann, l’ailier français a inscrit un superbe but à la 49e minute. Parti de loin, il a traversé toute la moitié de terrain adverse avant de conclure d’une frappe du droit, au terme d’une action individuelle spectaculaire. Une réalisation qui a marqué les esprits et permis à Charlotte de conforter sa place dans le haut du classement de la Conférence Est.
Mais la fin de match a terni cette performance. Saint-Maximin a d’abord manqué un penalty à la 84e minute, avant d’être expulsé cinq minutes plus tard après un geste obscène envers Wilder Cartagena. Après consultation de la VAR, l’arbitre Victor Rivas lui a adressé un carton rouge. Malgré cette fin houleuse, Charlotte a même alourdi le score dans le temps additionnel grâce à Rodolfo Aloko, tandis qu’Orlando a sombré dans une lourde défaite.
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