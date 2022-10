Barça : Xavi annonce la couleur pour Busquets

En fin de contrat en juin 2023, Sergio Busquets est annoncé sur le départ. Les pensionnaires du Camp Nou se seraient d'ailleurs mis en quête de son successeur. Mais le joueur, qui était avec la Roja durant la trêve, a fait une mise au point. « Je ne peux rien dire parce qu’il n’y a rien. Toutes les rumeurs qui ont circulé, ce n’était rien. Il n’y a rien d’officiel. Je verrai comment je me sens pendant la saison. Je veux profiter, ensuite, je verrai. Il est clair que je n’ai plus 20 ans. A priori, c’est ma dernière année de contrat, mais on a rendu officielles des choses qui sont fausses.»

En conférence de presse ce vendredi, Xavi a aussi tenu à mettre les points sur les "i" le concernant. Ses propos sont relayés par Sport. «Il l'a dit publiquement, qu'il n'a rien décidé et qu'il décidera à la fin de la saison en fonction de ses sentiments et sensations. Je suppose qu'il fera le bilan de la façon dont cela s'est passé pour lui. Pour moi, il est fondamental et de ce que je vois, pour Luis Enrique aussi». Sergio Busquets peut être rassuré, Xavi compte sur lui !