Kobbie Mainoo prolonge enfin à Manchester United

Voilà un long dossier qui se referme en Angleterre. À 14 mois de la fin de son contrat, Kobbie Mainoo a enfin signé sa prolongation, assortie d’une revalorisation salariale. Le jeune milieu de terrain est maintenant lié aux Red Devils jusqu’en 2031. Le club a officialisé la nouvelle.

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Si le joueur de 21 ans a tant hésité à poursuivre l’aventure avec son club formateur, c’est en raison de Ruben Amorim. Il n’entrait pas dans les plans du technicien portugais jusqu’à son éviction, et la venue sur le banc de Michael Carrick. Depuis, tout a changé et Mainoo n’a plus quitté le onze de départ.