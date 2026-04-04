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Ligue 1

Le maire de Paris a reçu le CUP à l’hôtel de ville

Par Tom Courel
1 min.
Supporters PSG police @Maxppp

Emmanuel Grégoire ne perd pas de temps pour se montrer dynamique dans la capitale. À peine élu à la mairie de Paris, il a rapidement pris contact avec les acteurs majeurs du football parisien. En effet, celui-ci a reçu une délégation du Collectif Ultras Paris dès jeudi à l’Hôtel de Ville, respectant une promesse faite durant sa campagne comme l’indique RMC Sport. Pour rappel, il a même assisté à la victoire des hommes de Luis Enrique face à Toulouse aux côtés du président du club, Nasser Al-Khelaïfi, hier soir (3-1).

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Contrairement à Anne Hidalgo — ancienne mairesse de la capitale — et fermement opposée à une vente du stade, Emmanuel Grégoire se montre ouvert à cette possibilité. Il souhaite relancer les discussions avec le PSG afin de trouver une solution durable pour maintenir le club dans la capitale comme indiqué lundi sur France Info. Le nouveau maire entend avancer sur ce dossier qui fait débat, notamment chez les supporters.

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