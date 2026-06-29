Atlético : Matteo Ruggeri empêtré dans un scandale raciste et sexuel

Des accusations visant Matteo Ruggeri agitent les réseaux sociaux et la presse italienne. Le latéral de l’Atlético de Madrid, arrivé l’été dernier en provenance de l’Atalanta, est soupçonné d’avoir payé une femme pour recevoir sur Instagram des messages vocaux contenant des propos racistes, blasphématoires et insultants. Selon plusieurs captures d’écran et vidéos largement relayées en ligne, le joueur de 23 ans aurait versé de plusieurs sommes d’argent en échange de contenus spécifiques à un fétichisme sexuel et aurait lui-même tenu des propos offensants dans ses échanges privés : «Ça te dérange si je me touche en écoutant tes audios ? Dis-moi que tu insultes aussi les Noirs et que tu es raciste», dit-il notamment dans l’un des audios où .

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ÉNORME SCANDALE 🤮



Matteo Ruggeri paierait des femmes pour qu'elles lui envoient des vocaux BLASPHÉMATOIRES et RACISTES en insultant les personnes noires.



Le tout en se masturbant sur ces vocaux et en s’enregistreant pour l'envoyer à son interlocutrice. pic.twitter.com/Zh2SBdElDp — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) June 28, 2026

À ce stade, l’authenticité de l’ensemble des éléments diffusés n’a pas été officiellement confirmée et le joueur n’a pas encore réagi publiquement à ces accusations. Cette affaire pourrait néanmoins avoir des conséquences importantes sur l’avenir du défenseur italien. Alors que plusieurs médias évoquaient récemment un intérêt renouvelé de l’AS Roma, où il aurait pu retrouver son ancien entraîneur Gian Piero Gasperini, ce potentiel transfert pourrait être fragilisé par la polémique. Les dirigeants de l’Atlético de Madrid suivent également l’évolution du dossier, tandis que les supporters attendent des explications de la part du joueur. Si les faits étaient avérés, Ruggeri s’exposerait à de lourdes répercussions sportives et disciplinaires, dans ce qui constitue déjà l’un des scandales les plus commentés de l’intersaison.