Euro 2020 : l'Angleterre sanctionnée par l'UEFA

Les scènes avaient choqué le monde du football. Avant le coup d’envoi de la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie, plusieurs supporters non munis de billets ont forcé l’entrée de Wembley, provoquant des scènes de chaos et plusieurs bagarres. Des incidents qui viennent d’être punis par la commission de discipline de l’UEFA.

« À la suite d'une enquête menée par un inspecteur d'éthique et de discipline de l'UEFA concernant les incidents survenus lors du match final de l'UEFA EURO 2020 entre les équipes nationales d'Italie et d'Angleterre, joué le 11 juillet 2021 au stade de Wembley, à Londres, l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a pris aujourd'hui la décision suivante :